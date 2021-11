Pozvánka na nový závod pro děti do 14 let – Park Bike Ostrov

Holky a kluci, bikeři a bajkerky, pojďme se rozloučit s cyklistickou sezónou v neděli 17. října 2021 do ostrovského zámeckého parku závodem pro děti do 14 let s názvem Park Bike Ostrov. Jedná se o dosud nepořádaný závod v atraktivním prostředí, který si užije opravdu každý, kdo se rád hýbe, závodí a fandí cyklistice. K vidění bude nejen show kluků z BIKE O’Clock, ale hlavně Vy, jezdci prohánějící svá kola v barevném listí a krásném prostředí parčíku ostrovského zámku. A kdo dosud neokusil závodní atmosféru, má příležitost si jí dopřát, trať je opravdu pro všechny. Tak hurá do toho a vezměte s sebou i kamarády.

Propozice (PDF)

On-line registrace