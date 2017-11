Kluci z Kluče zvou všechny cyklisty na „Poslední / vypečenou vyjížďku“. Na programu je vyjížďka (viz fotografie níže), která bude zakončena v Myslivecké hospodě restaurováním těla po namáhavém výkonu. Podávat se bude do zlatova vypečené maso z dobře rostlého vepříka a dále pak, co jest komu libo. O restauraci duše sa pak postají kluci z Černých nebožtíků. Veškeré informace najdete na stránkách Kluků z Kluče. Účastníci nechť dopředu ohlásí účast kvůli objednání masitých porcí.