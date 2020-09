Pozvánka na XC na Zelenou horu 2020

Standa Cabal k nadcházejímu nedělnímu závodu XC na Zelenou horu (propozice (PDF)) uvedl: „Čistíme trať pro dospělé, sekce 1 – zahřívák bude vyčištěná do pátku, takže se nelekejte. Totéž čeká lávku, stará se rozpadla ale do pátku bude nová na svém místě v údolí stínů. Letos nebude bohužel přístup do hospůdky v penziónu, ale občerstvení bude vydáváno pouze přes dveře. Prosíme o pochopení a dodržování odstupů při čekání na baštu. Takže těšíme se na vás, fanzóna jako vždy u výjezdu z pekla…“

Sekce budou vždy řádně označené – viz mapka.