V sobotu 13. června se uskuteční závod horských kol Chodovský bike a zde jsou jeho propozice (PDF).

Přihlašování výhradně předem do čtvrtka 11. 6. 2020 do půlnoci na www.plamenchodov.cz. Platba startovného výhradně převodem na účet 218523285/0600 (platba musí být připsána do 11. 6. 2020 do půlnoci, do poznámky pro příjemce uveďte jméno účastníka).