Regionem Orlicka 2017 si podmanili němečtí cyklisté. Vyznamenal se však i Karel Tyrpekl

Radovan Fišer 6. 8. 2017 Komentářů: 0 Rubrika: Reportáže Čtenářů: 69 Téma: Region Orlicka

Přečtěte si podrobnou reportáž z juniorského silničního etapového závodu Regionem Orlicka. Závod se uskutečnil v těchto etapách:

1. etapa 4. 8. 2017 – silniční závod 77 km

2. etapa 5. 8. 2017 – časovka jednotlivců 10 km

3. etapa 5. 8. 2017 – silniční závod 90 km

4. etapa 6. 8. 2017 – silniční závod 95 km

Celkem = 272 km

Výsledky a fotografie najdete na serveru Cyklonovinky.cz.

Karlovarský kraj reprezentoval jezdec týmu PROFI SPORT Cheb – Karel Tyrpekl.

Trenér PROFI SPORTu Petr Fiala jeho výkon na oddílovém Facebooku okomentoval takto: „V poslední etapě Kája dojel 9 sekund za vítězem na pěkném patnáctém místě a udržel si tak celkově 6. místo. V konkurenci nejlepších českých, německých, rakouských, slovenských, polských, holandských a belgických juniorů, kdy se na start čtyř etapového závodu postavilo 160 závodníků, vynikající výsledky. Potvrzení pro státního trenéra, že s Karlem má v dalších závodech počítat. Velká gratulace!“

Následující reportáž je tiskovou zprávou pořadatelů závodu.

Regionem Orlicka, 1. etapa: 31. ročník odstartoval nervózní etapou plnou pádů

Z poněkud ospalého horkého pátečního odpoledne probudil Lanškroun stošedesátihlavý peloton mladých závodníků, kteří se sem sjeli nejen z celé republiky, ale také zahraničí.

Tradičně silné německé zastoupení doplnili také mladí cyklisté ze Slovenska, Polska, Belgie a Nizozemska.

Charakter letošní „rudoltické etapy“ byl pozměněn kvůli rekonstrukci úseku vedoucího přes most na Nádražní ulici. Peloton byl proto nově veden obcemi Luková a Damníkov, aby se pak do Rudoltic dostal mírnou oklikou. Pak už se pokračovalo jako obvykle přes Lískový kopec do Lanškrouna. Tento devatenáctikilometrový okruh měli borci absolvovat čtyřikrát.

Závodit se začalo pěkně od podlahy od samotného zamávání startovním praporkem a bohužel se i padalo. Zhruba 25 kilometrů vydržela v úniku šestice jezdců ve složení Robin Rautzenberg, Marian Reineck (oba Junioren Schwalbe Team Sachsen), Luboš Komínek, Milan Kabrhel (oba Dukla Praha), Milan van der Touw (LRTW Swift) a Milan Henkelmann (Thüringer Radsport Verband). Ti si tudíž mezi sebe rozdělili body na první vrchařské a rychlostní prémii.

Poté, co byla šestice v Lukové před polovinou druhého okruhu pohlcena pelotonem, tempo závodu opadlo a celé další kolo se téměř nic nedělo. Bohužel to byl dramatický hromadný pád zhruba desítky jezdců, který toto rozpoložení změnil a ovlivnil celý zbytek etapy. Karel Kuba ze stáje CK Příbram – Fany Gastro dopadl daleko nejhůře, když byl v bezvědomí a s podezřením na vnitřní krvácení helikoptérou transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci.

Závod pak byl po několika kilometrech na čtvrt hodiny neutralizován, aby mohla být zajištěna patřičná lékařská péče zraněnému cyklistovi.

Vedení závodu se rozhodlo navzdory nešťastným okolnostem pokračovat a etapa tak dospěla do hromadného spurterského finiše, který paradoxně suverénně ovládl loňský král hor – Němec Leon Heinschke (LV Brandenburg). Další místa na bedně už patřila českých barvám, Kryštof Solař z Expres CZ – Scott Team Kolín dojel druhý, třetí místo urval Marek Dolníček (TJ Favorit Brno).

Heinschke si na slavnostním vyhlášení užil hned tří políbení sličné hostesky – za vítězství v etapě, žlutý trikot lídra závodu a modro-bílý puntíkatý dres pro lídra bodovací soutěže.

Díky triumfu na obou vrchařských prémiích si zaslouženě oblékl červené puntíky Heinschkův krajan, Henkelmann, který se navíc může pyšnit bílým trikotem pro nejlepšího prvoročáka. Skvostný německý den navíc podtrhnul Tom Lindner (Junioren Schwalbe Team Sachsen), kterému putuje modrý dres pro lídra mezi kadety.

Regionem Orlicka, 2. a 3. etapa: Akcí nabitá sobota v režii Němců, ale královskou etapu vyhrál Čech!

Program sobotního dopoledne obstarala časovka, kterou ovládl týmový kolega do té doby lídra závodu z německé stáje LV Brandenburg, odpoledne si Němci vedení pohlídali, ale etapový triumf vybojoval Čech!

Závodníci se probudili do překrásného srpnového dne, který je ale měl bolet. Dopolední 9,2 kilometrů dlouhá časovka se zvlněným profilem byla prvním testem nohou, odpoledne pak peloton z Jablonného nad Orlicí vyrazil vstříc královské etapě s pěti kategorizovanými stoupáními.

V boji proti chronometru byl naprosto suverénně nejlepším německý jezdec stáje LV Brandenburg, Juri Hollman, který prolétl měřeným úsekem průměrnou rychlostí přes 48 kilometrů za hodinu. Nejblíže se mu přiblížil do té doby lídr závodu a jeho týmový parťák Leon Heinschke, který byl ale pomalejší o více než půl minuty.

Třetí nejrychlejší čas zaznamenal další Němec, Milan Henkelmann (Thüringer Radsport Verband), toho času držitel dresu s červenými puntíky pro nejlepšího vrchaře. A aby v tom měli fanoušci ještě více jasno, čtvrtý byl majitel modrého trikotu, nejlepší kadet Tom Lindner (Junioren Schwalbe Team Sachsen). Velmi pěkné páté místo vybojoval nejlepší Čech, Petr Klabouch (Velo-Club Cirkl České Budějovice).

V prosluněném Jablonném nad Orlicí se tak na start etapy do žlutého oblékl Hollman, modré puntíky měl na sobě Heinschke, červené zase Henkelmann, který zároveň jako nejlepší junior propůjčil bílý trikot dalšímu krajanovi a týmový kolegovi, Eriku Vaterovi. Modrou po výborné časovce suverénně udržel kadet Lindner.

V samotné královské etapě dlouhé 83 kilometrů pokračovali borci z německé stáje LV Brandenburg v naprosto precizní práci. Čtyři z pěti vrchařských prémií si pro sebe zarezervoval mimochodem i lídr bodovací soutěže, Heintschke, který si ve stoupání do Zborova neváhal vyjet celý kopec zcela sám, nikým neohrožen. Borec, který už loni vyhrál horskou soutěž tak nejenže skvěle nakročil k obhajobě červených puntíků, ale výborně bránil pozici svého kamaráda a lídra závodu Hollmana.

Mladíci ze stáje LV Brandenburg drželi po celou etapu na čele pelotonu tak vysoké tempo, že s duem HH po třetím klasifikovaném stoupání zůstala už jen hrstka nejzdatnějších. Těmi byli Belgičané Maxim Van Gils a Tuur van den Bergh (oba WAC Team), Češi Klabouch, Karel Tyrpekl (Profi Sport Cheb) a Adam Doležal (ČEZ Cyklo Team Tábor) a další Němec Maurice Ballerstedt (Team Berlin).

V poslední dobou rozhodujícím stoupání do Cotkytle odpadl Ballerstedt a lehce ztratil i Doležal a po dlouhém sjezdu netradičně do Tatenic a následujících několika kilometrech nahoru a dolů došlo navzdory snaze o únik silného Klaboucha na spurterský souboj šestice jezdců, která si do cíle dovezla více než minutový náskok na konkurenci.

Na lanškrounském náměstí J. M. Marků nakonec udělal domácím divákům velikou radost talent české cyklistiky, Petr Klabouch, který přespurtoval lídra závodu Hollmana a i třetí místo na bedně patřilo českým barvám, když ho pro sebe urval Tyrpekl.

Do průběžného pořadí se výsledky velice těžké třetí etapy promítly tak, že dvojice z LV Brandeburg drží první dvě místa, přičemž Hollman vede o 34 sekund před Heinschkem. Klabouch je ale o pouhou vteřinku zpět za druhým Němcem a stále tak může živit naději na posun pořadím a snad i na titul v závodě.

Naděje existuje i co se týče dresu s modrými puntíky. Český mladík totiž ztrácí na lídra Heinschkeho pouhých osm bodů. Skvěle připravený německý bojovník si v odpolední etapě rázně řekl o červené puntíky, v této klasifikaci nyní vede o šest bodů před dnes výborným Belgičanem Van Gilsem.

Radost v týmu z Braniborska umocnil perfektním výkonem Vater, jenž si zítra oprávněně oblékne bílý trikot, neboť jeho nositel ve třetí etapě, Henkelmann, ztratil na vítěze sedm a půl minuty. V soutěži kadetů i nadále drží vedení Lindner.

O náročnosti dnešní etapy vypovídá fakt, že přes 30 jezdců nedokončilo v časovém limitu. Celkem se s účastí v závodě po sobotní těžké zkoušce musela rozloučit čtyřicítka jezdců.

V neděli čeká na peloton finální a nejdelší etapa závodu – 95 kilometrů dlouhá zkouška obsahující čtyři vrchařské a tři rychlostní prémie. O vítězech a poražených tak můžeme mluvit až zítra v poledne. Startuje se už v devět hodin ráno.

Regionem Orlicka, 4. etapa: Region Orlicka si o víkendu podmanili němečtí cyklisté

Ideálním způsobem si pohlídal vítězství v závodě lídr Juri Hollmann – vyhrál závěrečnou etapu. Němečtí závodníci si domů odvezli všechny ceněné trikoty, Petr Klabouch zajistil českou radost.

Do nedělní nejdelší etapy nastoupilo po předchozím náročném programu a vysokém tempu závodu už jen 114 jezdců. Oproti předchozím horkým dnům peloton přivítalo poměrně příjemné podnebí, které slibovalo dobré podmínky pro závodění. V době, kdy běžní lanškrounští obyvatelé teprve usedali k nedělní snídani, mladí cyklisté už vyráželi vstříc pětadevadesátikilometrové řeholi.

Po krátkých neúspěšných nástupech v první jinak klidné třetině závodu si na úvodní vrchařské prémii opět připsal plný počet bodů loňský král Orlických hor a lídr i té letošní vrchařské soutěže, Leon Heinschke (LV Brandenburg). Ten následně stylově vyhrál i první rychlostní prémii, neboť byl tou dobou ve vedení obou dvou ceněných soutěží.

Stáj LV Brandenburg dnes hájila hned čtyři trikoty z pěti – kromě červených a modrých puntíků Heinschkeho také díky Juri Hollmannovi ten nejdůležitější – žlutý a také bílý dres pro nejlepšího prvoročáka, který vezl Erik Vater.

Cyklisté z něměcké stáje tak kontrolovali čelo pelotonu a až do sjezdu ze třetí vrchařské prémie se nikomu na delší dobu nepovedlo ujet. Prvním borcem, který si vybojoval až třičtvrtě minuty náskoku na hlavní skupinu, byl až po téměř 70 kilometrech německý kadet Tim Oelke (Thüringer Radsport Verband), který však pro lídra Hollmana v průběžném pořadí se ztrátou přes 4 a půl minuty nepředstavoval nijak velké nebezpečí.

Oelke nakonec po statečném představení kapituloval v prudkém stoupání na výjezdu z České Třebové a to byl okamžik, kdy atakoval průběžně čtvrtý muž pořadí, Belgičan Tuur van den Bergh (WAC Team). Jeho opakované nástupy však nepřinesly kýžené ovoce, a tak se nakonec pouze vyselektovala zhruba třicetičlenná skupina nejsilnějších, v níž nechyběla žádná významná jména tohoto víkendu.

Ve sjezdu z poslední vrchařské prémie navíc nastoupil sám lídr závodu, k němuž se přidal ještě jeho krajan a nejlepší kadet Tom Lindner (Junioren Team Schwalbe Sachsen).

Dvojička výborně spolupracovala, dokázala dorazit do cíle s náskokem na skupinu pronásledovatelů a Hollman nakonec mohl slavit už svůj druhý etapový triumf.

Pro třetí místo si dospurtoval další nadějný kadet, Slovák Marek Bugár (Proefekt Team). Nejlepším Čechem v cíli poslední etapy byl na osmém místě Matouš Měšťan (CK Příbram – Fany Gastro). Ani lítý boj v poslední etapě nezměnil nic na tom, že přes západní hranice Čech poputují všechny cenné dresy.

Vítězem 31. ročníku prestižního juniorského závodu se po loňském triumfu Čecha Jakuba Otruby stal opět Němec. Je jím Juri Hollman, který díky bodové nadílce za vítězství v etapě převzal od kamaráda Leona Heinschkeho i dres s modrými puntíky.

Heinschke nicméně obhájil loňský titul krále hor a navíc se postavil po bok Hollmana na druhý stupýnek podia. To díky skvělému výkonu Petra Klaboucha (Velo-Club Cirkl Č. Budějovice) nezůstalo bez českého zastoupení! Nejlepším prvoročákem byl zástupce nejsilnější stáje v závodě LV Brandenburg, Erik Vater. Mezi kadety vynikal nejvíce, jak již bylo zmíněno, Tom Lindner.