Restart pořadatelské sezóny Plamenu Chodov 2020: přihlašování a platby výhradně předem!

Po nedobrovolné dvouměsíční přestávce se opět pomalu rozbíhá kolotoč závodů. První sportovní akcí, kterou pořádá TJ Plamen Chodov, je Lomnická časovka (propozice v PDF, přihlašování). Tento měřený trénink je součástí seriálu Giro Chodov a je naplánovaný na neděli 31. května 2020.

Věnujte prosím pozornost tomu, že registrace na Lomnickou časovku je výhradně předem do úterý 26. 5. 2020 do půlnoci na www.plamenchodov.cz/zavody-2020 a platba startovného výhradně převodem na účet 218523285/0600 (platba musí být připsána do 28. 5. 2020 do půlnoci, do poznámky pro příjemce uveďte jméno účastníka).

Aktuality k závodům sledujte na webu TJ Plamen Chodov a v seznamu našich závodu.

Kalendář závodů k 21. 5. 2020

Závody Kraslický šíp a časovka v Sokolově termínově zatím kolidují, ale pořadatelé se pokouší dohodnout změnu, aby ke kolizi nedocházelo.

Plakát a akcemi v PDF

Giro Chodov 2020