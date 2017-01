Silvestrovský běh s „Rozběhnito.cz“ již popáté v Chebu

Když se řekne Silvestr, každý si okamžitě vybaví celodenní přípravu chlebíčků, nákup zábavní pyrotechniky a listování v seznamu přátel, abychom se ujistitli, že jsme nikomu nezapomněli poslat „originální“ a „upřímnou“ SMS s přáním k nadcházejícímu roku. Tato etuda, která každý rok čeká běžného občana České republiky, se ovšem netýká sportovců z Chebu a okolí…

Tento rok se totiž pod taktovkou Rozběhnito.cz uskuteční již PÁTÝ ročník Silvestrovského běhu v Chebu! Ano, ke dni 31. 12. 2016 budete mít vy, účastníci, společně s námi pořadateli této akce splněnou první běžecko-silvestrovskou pětiletku. Číslo pět v tomto případě nevnímáme jako stupeň hodnocení, nýbrž jako symbol radosti z pohybu, nadšení a vytrvalosti, která bezpochyb k běhu patří.

Jelikož zájem o akce pořádané Rozběhnito.cz neustále roste, očekáváme na letošním Silvestrovském běhu rekordní účast! Běžci z celé České republiky se již registrují a na Silvestra dorazí do Chebu v hojném počtu, aby si stačili zaběhnout poslední kilometry roku 2016.

Je důležité podotknout, že se tradičně nejedná o závod, ale o happening, na kterém rádi uvidíme i cyklisty, koloběžkaře, turisty a vlastně kohokoliv, kdo má chuť, si na sklonku roku zasportovat.

Co vás čeká a nemine? Tradiční účastníci již vědí, že se poběží 7+7 km, tedy od TJ Lokomotiva Cheb na Maria Loreto v Hrozňatově a zpět. Pro ty z vás, kterým by došly síly, bude v polovině trati (Maria Loreto v Hrozňatově) připraven náš Silvestrovský taxík, který vás bezpečně a zdarma odveze až do cíle (TJ Lokomotiva Cheb).

Nakonec bychom vás rádi upozornili, abyste využili online registrace do Silvestrovského běhu. Díky této registraci získáte hned několik výhod našeho „běžecko-věrnostního programu“. Pro registrované bude k dispozici občerstvení na trati, horký guláš v cíli, volný vstup na předprogram a na památku od nás dostanete pamětní pečeť společně s fotografií v elektronické podobě. Budeme vybírat startovné 100 Kč + zvláštní dobrovolné startovné, které poputuje na konto Komunitního osvětového společenství.

