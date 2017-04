Sport i zábava u sv. Jiří v Plzni

Dne 17. června v Plzni Doubravce U sv. Jiří je pro vás připraven den plný sportu a zábavy pro celou rodinu. AIMTEC Open Race je sportovně-turistická akce určená pro širokou veřejnost v jakémkoli věku.

Pro cyklisty bude připraven CYKLOMARATON Plzeň – BRNO* – Plzeň, který vás zavede do Přírodního parku Radeč na vrchol Brno (výška 718 m.n.m.). Údolím Berounky a podél Korečnického potoka budete stoupat na hřeben Radče, kde je nejvyšší kóta závodu (vrchol Brno). Pak trasa převážně klesá a přes Osek projedete oblastí Kokotských rybníků do údolí řeky Klabavy. Do Plzně se vrátíte přes Novou Huť a Zábělou. Vybrat si můžete ze dvou tras v délce 35 a 60 km. Trasa je vedena převážně po lesních a polních cestách v překrásné přírodě.

Pro děti a mládež budou připraveny DĚTSKÉ ZÁVODY na nenáročném okruhu v délkách od 1 km do 3 km na louce U sv. Jiří. Startovat se může už i na odrážedle!

Pokud nechceš závodit, můžeš si vybrat DECATHLON RODINNÝ VÝLET. Na kole, koloběžce nebo jen tak pěšky s celou rodinou. Cílem trasy je rozhledna Chlum, která je vzdálena 1,5 km od startu. Vstupné na Rozhlednu je pro všechny registrované účastníky ZDARMA.

Na louce U sv. Jiří bude připraven bohatý ZÁBAVNÝ PROGRAM jako např. Decathlon expo zóna s možností si vyzkoušet sportovní vybavení, autogramiáda Martina Straky a hráčů HC ŠKODA Plzeň, horolezecká stěna s výškou 8 metrů, skákací hrad a trampolína, jízda v terénní buggati, bezpečná zóna Besip, jízda zručnosti, tombola o horské kolo a další sportovní ceny, servis kol pro startující, hasičské soutěže, hlídací zóna. Parkování je na louce zdarma a nebude chybět ani občerstvení a muzika.

V sobotu 17. června se na Doubravce U sv. Jiří sportuje.

