Třetí ročník Šindel cupu pro Jana Děbnára a Janicu Dubcovou

Dne 22. 6. 2019 se uskutečnil třetí ročník Šindel cupu – terénního triatlonu. Počasí tento rok přálo a slibovalo nádherné podmínky. Zázemí bylo zase o chlup lepší a závodníků přijelo také o něco více než v loňském roce!

První se na trať vydali eliťáci. Nejrychlejší plavání předvedl Michal Táborský z TJ Magla, uplaval všem o knedlík a na kolo usedal s velkým náskokem. Ten mu bohužel nevydržel dlouho a pronásledovatelé jej dojeli ještě před koncem prvního MTB okruhu. Do druhého kola nastupoval favorizovaný Jan Děbnár jako první! Z výrazu v obličeji bylo zřejmé, že trať je opravdu těžká. Děbnár si udržel své vedení i do následného běhu a s náskokem necelých pěti minut si doběhl pro první místo celkově! Za ním se umístili: Michal Táborský a Ondřej Kodras.

Foto: Jan Trnka

Jediná žena na trati elite, Janice Dubcová, se nenechala zahanbit a se solidním výkonem dojela mezi chlapama na krásném šestém místě ze všech!

Další krásnou podívanou byl start kategorie HOBBY. Zde do depa po plavecké části vbíhal jako první Jirka Cipra z Forrest Gump Team. Ten byl následně dojetí Jirkou Štípkem a Martinem Landigou. V závěrečném běhu si to nakonec o první místo rozdal Cipra s Landigou. Souboj to byl až do posledního metru a výhru si tak zapsal Cipra, který vyhrál o pouhé dvě sekundy!

Touto cestou bych rád poděkoval všem partnerům akce, všem závodníkům a organizačnímu týmu! Díky Vám a za rok se uvidíme na startu!

Výsledky – celkově, kategorie

Fotografie – Jan Trnka z Kraslic

Video:

Zbylé informace k závodu viz www.sindelcup.blogspot.com