Údolí stínů na Zelené hoře

V neděli 23. září se uskuteční závod XC na Zelenou horu. Pětadvacátý ročník.

Popis okruhu:

Start a nájezd do terénu zůstává stejný – cca 500 metrů asfalt na rozjezd, vpravo na lesní cestu a potom doleva nahoru.

Po výjezdu a přejezdu louky následuje technický úsek a potom první změna, kdy se nejede na odbočce nalevo, ale vpravo po svážnici dolů, kde se po cca 400 metrech zatáčí doprava na původní krátký sjezdík a hned první odbočkou doprava na starý původní výjezd zpět. Na konci je odbočka vlevo mezi stromy a po kraji pole se trať vrací k louce. Zde je prosekán průjezd na muldě a vlevo po louce se sjíždí do lesa na cestu dolů. Po krátkém sjezdu je zde odbočka vlevo na trochu skákavou pasáž a přejezd po cestě směrem k chatové osadě. Následuje odbočka vpravo, přejezd na cestu, zde ostře vlevo a kus rovně. Další odbočka je vpravo, kde sjíždí do údolí, projede se technická pasáž s můstkem, malý výjezd do kopce, vracečka a po cestě mezi stromy zpět. Pak už zbývá přejet brod, vrátit se na cestu, odbočit vlevo a valit zpět směrem k odbočce nahoru. Cíl bude stejně jako loni na rovince před silnicí, takže bude kde spurtovat. Délka okruhu je cca 4,6 km.

Byli bychom vděčni za projetí tratě (zde je záznam v aplikaci Strava, takže by se to mělo dát nahrát), abychom věděli, jak dlouho bude jedno kolo trvat a mohli ho ještě eventuálně přizpůsobit na optimální délku závodu – zatím jsou plánována 4 kola pro dospělé, 2 kola pro mládež a ženy a 1 kolo pro omladinu.

Sekce jsou na mapce i s názvy a budou vždy řádně označené – viz obrázek níže a zde PDF soubor.

Zahřívák – WARMUP HILL Velbloudí hrby – CAMEL TROPHY Myší díra – MOUSE HOLE Polibek kořenů – ROOTS KISSES Velbloudí hrb – CAMEL SINGLE Sjezd u pařezů – STUMPS DOWNHILL Řízkárna – STEAK ROUTE Údolí stínů – VALLEY OF THE SHADOWS Pekelný výjezd – UPHILL FROM HELL Myčka řetězů – CHAIN WASH

U výjezdu z údolí bychom rádi vytvořili pořádnou fan zónu, takže zveme fanoušky s nástroji na vytváření přiměřeného hluku – řehtačky zajistíme…

Odkaz na trať – Strava

Za TRI Cheb – Standa Cabal