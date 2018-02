Upalují i na běžkách

Jak jsou na tom cyklisté na běžkách? Podívejme se na výsledky dvou nedávných závodů.

Mezi nejrychlejšími v kategoriích najdeme jména jako:

Pavel Fišer (Karlovy Vary)

Ladislav Fabišovský, Filip Eberl, Ondřej Pávek aneb rychle na kole, rychle na běžkách

Jan Šíma (Svatava)

Jiří Blažek (Mariánské Lázně) a Jiří Blažek (Šabina), Jiří Dlouhý (Lomnice)

Radka Slaninová (Cheb)

a další

Boží Dar – 22 km volným stylem

Výsledky

9. Ladislav FABIŠOVSKÝ (1974, Sweep sport) – 5. v kat. Muži 30 – 39 let

12. Filip EBERL (1967, X-Team BaNo K. Vary) – 6. v kat. Muži 30 – 39 let

25. Ondřej PÁVEK (1998, TJ RADON Vysoká Pec) – 11. v kat. Muži 30 – 39 let

32. Jan ŠÍMA (1989, autopneu-servis.cz) – 7. v kat. Muži 40 – 49 let

35. Tomáš ČADA (1966, REDPOiNT Eleven team) – 5. v kat. Muži 50 – 59 let

39. Jan KLÍMA (1963, LK Jasan Aš) – 12. v kat. Muži 30 – 39 let

65. Jiří BLAŽEK (1976, SKI Nordic Mar. Lázně) – 14. v kat. Muži 50 – 59 let

67. Jiří BLAŽEK (1984, AUTHOR masters) – 16. v kat. Muži 50 – 59 let

72. Petr DLOUHÝ (1991, —) – 14. v kat. Muži 40 – 49 let

90. Jiří ŠILHAN (1978, WiTTE bike team) – 22. v kat. Muži 40 – 49 let

107. Pavel SANTO (1975, Team BaNO) – 22. v kat. Muži 50 – 59 let

111. Jakub ŠEBESTA (1977, TJ RADON Vysoká Pec) – 27. v kat. Muži 40 – 49 let

123. Jiří TOMS (1967, Team Bike Březová) – 26. v kat. Muži 50 – 59 let

169. Radka SLANINOVÁ (1973, USK Akademik Cheb) – 5. v kat. Ženy 40 – 49 let

175. Kája POLÍVKOVÁ (1961, Damynakole.cz) – 1. v kat. Ženy 50-59 let

178. Ivana SEKYROVÁ (1977, AK Sokolov) – 8. v kat. Ženy 40 – 49 let

186. Karla JÁGLOVÁ (1947, Libá) – 3. v kat. Ženy 60 let a více

195. Petr KULHÁNEK (1973, LK Slovan K.Vary) – 52. v kat. Muži 40 – 49 let

14. Pavel FIŠER (1967, KARLOVY VARY) – 3. v kat. Muži 40 – 49 let

21. Filip EBERL (1981, X-Team BaNo K. Vary) – 11. v kat. Muži 30 – 39 let

36. Michal TOŠNER (1961, LK Slovan Karlovy Vary) – 12. v kat. Muži 40 – 49 let

41. Jan KLÍMA (1964, LK Jasan Aš) – 15. v kat. Muži 30 – 39 let

42. Miroslav ŘEHÁK (1992, Hnízdil team Kadaň) – 15. v kat. Muži 40 – 49 let

78. Jiří ŠILHAN (1955, WiTTE bike team) – 28. v kat. Muži 40 – 49 let

88. Jakub ŠEBESTA (1957, TJ RADON Vysoká Pec) – 31. v kat. Muži 40 – 49 let

98. Roman GOGOR (1962, TRI CHEB) – 37. v kat. Muži 40 – 49 let

109. Martina STEHLÍKOVÁ (1995, SOHV Abertamy) – 1. v kat. Ženy 40 – 49 let

126. Ondřej MOTLÍK (1960, SOHV Abertamy) – 28. v kat. Muži 30 – 39 let

142. Romana LUBINOVÁ (1976, LK Slovan Karlovy Vary) – 3. v kat. Ženy 40 – 49 let

156. Ivana SEKYROVÁ (1969, AK Sokolov) – 5. v kat. Ženy 40 – 49 let

Chcete-li někoho doplnit, napište na web@bikeri.cz .

Závodníci USK Akademik z.s.:

Zdroj: Facebook