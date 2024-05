V Chodově se chystá show horských kol – Short Track Chodov 2024. Už v neděli 28. dubna

TJ Plamen Chodov zve širokou veřejnost na novou show horských kol v Chodově v parku u KASSu v neděli 28. dubna 2024. Závodníci si to rozdají na krátkém superatraktivním okruhu s překážkami a diváky u toho pobaví moderátor. Závodí i děti do 6 let. Uvidíte též: biketrial show Tomáše Žoržo Eibla.

Propozice (PDF)

Registrace online do pátku 26. 4. 2024 do 24 hod. (seznam přihlášených; přihlásit se lze za příplatek i na místě)

Platba startovného převodem na účet 218523285/0600 (variabilní symbol 20240428, do poznámky pro příjemce uveďte jméno účastníka; platba musí být připsána do 26.4.2024 do 24 hod.)

Na závodníky čekají podle věkové kategorie Okruh A – 1,0 km , nebo Okruh B – 0,4 km.