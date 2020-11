Vážené sportovkyně a sportovci,

se štěstím se letos podařilo připravit do Karlovarského poháru v triatlonu několik krásných závodů a za daných podmínek můžeme být rádi, že to vyšlo alespoň takto. Nicméně nevypadá pravděpodobně, že bychom mohli ještě v tomto roce uspořádat slavnostní vyhlášení v Papírně, na jaké jste z minulých let byli zvyklí. Gratulujeme tedy prozatím takto na dálku všem vítězům i zúčastněným a jakmile to bude jen trochu možné, budeme Vás informovat o dalších plánech. Držte se!