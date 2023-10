V rámci svátku vytrvalostní cyklistiky, jímž je Sokolovská 24 MTB, se klasicky uskutečnila i jedna vyloženě rychlostní záležitost, a to časovka do vrchu pro cyklisty a běžce známá jako BIKE vs. RUN. Na start se postavilo 69 odvážlivců. Na kole byl nejrychlejší Jiří Stark (S-24 MTB Race Team) před druhým Ondřejem Stránským (TJ Slavia Karlovy Vary). Mezi běžci zvítězil Tomáš Kožák před Michalem Opltem a Martinem Kopeckým.

Výsledky BIKE vs. RUN 2023 (PDF)

Foto: Josef Belák, Petr Baumann