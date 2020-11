Jak to je letos se závody série Bahno? Uskuteční se jeden závod, a to individuální závod jednotlivců na jedné trati v období 6. – 8. 11. (do 18:00), kdy bude trať vyznačena. Bez předchozí registrace a zdarma. Závodník si z důvodu epidemických opatření sám zvolí čas startu jízdy tak, aby nepřišel do přímého kontaktu s jinými závodníky. Pro účast je nezbytné vybavení pro GPX záznam jízdy. GPX záznamy budou po zaslání pořadatelům vyhodnoceny a zveřejněny na webu závodu. Více na webu závodu.