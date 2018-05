Zahájen Český pohár XCO MTB – UCI C1 – Praha

V sobotu a neděli 21. až 22. dubna 2018 byl závodem v Praze zahájen letošní seriál závodů Českého poháru MTB. Závod byl zařazen do kategorie C1 a lze zde tudíž získat body do žebříčku UCI. To však předpokládá zajet do 15. místa v kategorii Elite. O závod byl proto velký zájem: na startu v kat. Elite + U23 se postavilo 75 závodníků ze 6 států včetně J. Kulhavého, J. Škarnitzla, O. Cinka a dalších.

David Zadák byl nejmladším účastníkem a startoval s č. 44. Chtěl se moc o nějaký bodík poprat (jezdí prvním rokem kat. U23). Bylo jasné, že to bude velmi těžké. Trať byla těžká, hodně prašná a bylo vedro. Po startu najížděl David do terénu na 35. místě a já už jsem v body moc nevěřil. Soustředěným a vynikajícím výkonem v každém kole (celkem 8 kol, každé 4,2 km) se David posouval k toužebnému cíli. Nakonec z toho bylo skvělé celkové 14. místo, 7. místo v kat. do 23 let a první cenné 2 body UCI.

Ostatní kategorie

Pavel Kodl zajel výborné 5. místo v kategorii Expert (Team Bike Březová).

Vojtěch Marvan (Hnízdil Team) rovněž na 5. místě, a to v kategorii Masters. Vojta účast okomentoval zde: „Letos začínám svoji 20. sezónu. To už je dost na to, abych napsal nějaký memoáry a tvrdilo se o mně, že jsem zkušenej matador. I přesto jsem si v neděli na Českým poháru rozbil hubu a odřel po pádu zadek, jak nějakej mladíček.“ Míra Brill (Team Bike Březová) v téže kategorii obsadil 13. místo.

Výsledky

Gratulujeme a držíme dál palce.

— Josef Krs s přispěním R. Fišera