Neúnavní nadšení pořadatelé Sokolovské 24, jež se letos jede jako mistrovství ČR, přidali do nabitého víkendového programu nový závod s názvem S-24: Časovka BIKE vs. RUN. A závod rovnou přidali do krajského poháru (CKK pohár v MTB) a do Ligy běžců KV kraje.

Závod se uskuteční v pátek. Cyklisté vyrazí v 17:30, běžci v 17:00. Trasa ještě není zveřejněna. Start bude v areálu jezera Michal. V 19:00 v areálu začíná Rockový BIGBÍT LIVE.

