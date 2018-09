Závodilo se v Chebu pod hradem i na Zelené hoře

Děti na kole

Navzdory pátečnímu ošklivému počasí v sobotu svítilo slunce, jezdilo se na kolech, skákalo na hradě a myslím, že si to všichni užívali. Sem tam ukápla i slza, ale i to ke sportu patří.

Pořadatelé děkují všem zúčastněným závodníkům a jejich doprovodu a také samozřejmě všem sponzorům, bez kterých by se taková akce nemohla uskutečnit:

městu Cheb za finanční příspěvek

firmě DHL za finanční příspěvek a ceny

firmě OKAY prodejně Cheb p.Filipčíkovi za krásné ceny

firmě PLAYMOBIL za ceny a zapůjčení maskota závodů

firmě RAIFEISSEN stavební spořitelna za zapůjčení hradu

firmě BOHEMIA WATER za zajištění pitného režimu pro malé závodníky

firmě IT-SAFE za startovní čísla na památku pro malé závodníky

Těšíme se na všechny opět příští rok pod Chebským hradem.

Výsledky Děti na kole 2018

Fotografie – J. Mühlberger, PROFI SPORT Cheb

XC Na Zelenou horu

Zatímco v sobotu jsme se koupali v paprscích slunce, neděle nám ukázala odvrácenou tvář bajkování – déšť, zima, kluzké kořeny. To vše udělalo závod XC Na Zelenou horu velice náročný.

Borci vyrazili ve třech vlnách na trať dle kategorií, aby si dali od jednoho do čtyř koleček pod Zelenou horu. Všichni to zvládli bez ztrát a česko-německý souboj nakonec skončil vítězstvím Filipa Eberla, pronásledovaného trojicí nejlepších mužů v pořadí Marco Holzschuher, Dominik Thiel a Michal Dvořák. Jako pátý a poslední v čase pod jednu hodinu dojel do cíle Jan Bildschneider – vítěz kategorie Masters II.

Celkem se závodů i přes nepříznivé počasí zúčastnilo celkem 59 závodníků a závodnic.

Závod se konal za finanční podpory města Cheb, prodejny SPORTFLORI a pořadatelů CUBE CUPu.

Výsledky XC Na Zelenou horu 2018

Úsek na Stravě – KOM nyní drží Michal Dvořák

Fotografie: Roman Knedlík pro PROFI SPORT Cheb