Známe mistry Karlovarského kraje v MTB

Chodovský bikemaraton byl letos Mistrovstvím Karlovarského kraje v MTB, kde se rozdělovalo 15 sad medailí pro závodníky s bydlištěm nebo klubovou příslušností v Karlovarském kraji. Ideální podmínky – slunečno, příjemná teplota a sucho přilákaly necelou stovku závodníků od nejmenších dětí na odstrkovadlech až po veterány nad 60 let. Ve všech kategoriích nebyl a nouze o pěkné souboje o každý metr trati. Nejdelší boj o zlato svedli Míra Brill a Filip Eberl, když po dvou hodinách ostrého závodění s průměrnou rychlostí 28 km/hod. je v cíli dělila pouhá vteřina! Co do počtu získaných medailí byli nejúspěšnější cyklisté PROFI SPORTu Cheb následování Cykloteamem Ostrov a Plamenem Chodov.

Mistry Karlovarského kraje v MTB pro rok 20109 jsou Tadeáš Mansfeld, Barbora Lepíková, Tomáš Urbánek, Klára Duspivová, René Zoaitter, Alena Srogoňová, Tomáš Halbich, Anežka Nováková, Věra Šebestová, Jiří Stark, Miroslav Brill, Roman Chlup, Jiří Tokár a Michal Landiga.

Bikemaraton uzavřel letošní MTB závodění v Chodově. Pro silničáře mají pořadatelé z TJ Plamen Chodov ještě kultovní Andělku v tradičním termínu na svátek sv. Václava 28.9. a ještě v neděli 29.9. závěrečný měřený trénink na Bílou vodu s moderním úsekem po nezpevněné pískové cestě zakončený vyhlášením celého seriálu Giro Chodov 2019.

Výsledky Mistrovství Karlovarského kraje v MTB.

Kompletní výsledky Chodovského bikemaratonu.