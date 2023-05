Ašský (dětský) pohár pro univerzály již 26. rokem

Šestadvacátý ročník Ašského poháru v roce 2023 bude ve stejném rozsahu jako v minulém roce. Letos je do poháru zařazeno deset závodů, čtyři čistokrevné běhy, dva závody MTB, jedna časovka na kole, jeden kombík, jeden triatlon a jedno plavání. Většina závodů je zároveň zařazena do Ašského dětského poháru. Bodování pro rok 2023 by mělo nadále vést zájemce o pohárové bodování k co největší univerzálnosti. Pro letošní rok zavádíme novinku – kategorii 15-18 let (ročníky 2005-2008). Tato kategorie bude bodována zvlášť, a u některých náročnějších závodů (Ašský TT, Horský půlmaraton) budou pro ni přizpůsobeny délky závodu.

Bližší informace o závodech i dalších náležitostech budou průběžně uveřejňovány na internetových stránkách LK Jasan Aš www.lkjasan.cz.

Propozice: Ašský pohár, Ašský dětský pohár (PDF)