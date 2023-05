CKK Pohár v MTB se v roce 2023 vnořil do Poháru Peruna

CKK Pohár v MTB se v roce 2023 uskuteční v jiné podobě. Pořadatelé poháru (CKK) se totiž dohodli s pořadateli Poháru Peruna na sloučení těchto dvou pohárů pod názvem Pohár Peruna, přičemž kostrou je Pohár Peruna a ten je rozšířen o závody ryze karlovarsko-krajské. V praxi tedy cyklisté z Karlovarského kraje zavítají častěji na severozápad, a naopak.

Pohár Peruna pro dospělé čítá 14 následujících závodů, přičemž do celkového hodnocení se započívá výsledek z deseti závodů (viz pravidla poháru):

Pohár Peruna junior čítá také 14 závodů a do celkového hodnocení se započívá výsledek také z deseti závodů (viz pravidla poháru). Co se týče složení závodů, tak změna je jen na poslední pozici, kdy děti a mládežníci pojedou na Park Bike Ostrov:

Zdroj informací: CKK