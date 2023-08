Přestože je léto v plném proudu a všichni se sluní někde u vody, pokud to tedy počasí dovolí, my neleníme a připravujeme se na podzim – taky se zeptá, co jste, děcka dělali v létě… Proto zde máte propozice na XC Zelená hora (PDF) a propozice na Děti ne kole (PDF). Pro závod Děti na kole, prosím, parkujte na uvedeném parkovišti dle mapky, budeme ho pro vás mít na tento termín zamluvené.