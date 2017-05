Březovský bike 2017: skvělé novinky a příjemné změny

23. 5. 2017

Březovský bike se uskuteční 3. června 2017 a tento den je pojat jako Den s cyklistikou. V místě konání – a tím je původní lokalita závodu Na Výsluní (za hasičárnou) – se totiž uskuteční zároveň Březovský bike a Český pohár mládeže v cyklotrialu („Youth Games“). Cyklotrialový závod bude mít sekce postavené v těsné blízkosti zázemí. Cyklotrialového i XC závodu se mohou zúčastnit i neregistrovaní závodníci.

Propozice závodu

Český pohár mládeže v cyklotrialu neboli Youth Games jsou seriál závodů v cyklotrialu pod patronátem Českého svazu cyklistiky. Přináší dětem a mládeži ve věku 6 až 16 let možnost závodit v trialu podle pravidel UCI. Soutěže jsou otevřeny všem: zkušeným jezdcům i novým zájemcům o trialový sport. Můžete se účastnit celého seriálu, nebo si třeba nezávazně bez jakékoliv licence vyzkoušet jen jednu soutěž. Nejlepší jezdci jsou nominováni na Světové hry mládeže – mistrovství světa v trialu mládeže do 16 let.

Závod je zařazen do Chebského poháru a Poháru Peruna. Závod se jede jako mistrovství Poháru Peruna Junior.

Trať letos bude propojení okruhu posledních let s návratem do roku 2005. To znamená 1 okruh měří 4,95 km s převýšením 185 m. Podívejte se na mapu s fotografiemi.

Pozor na omezené možnosti parkování – je možné využít podélné parkování na staré silnici pod fotbalovým hřištěm nebo u garáží (za garážemi je cesta přímo na stráň), viz následující obrázek: