Po sobotě 20. a neděli 21. 5. jsou známí přeborníci Karlovarského kraje na silnici

Karel Macán 22. 5. 2017

V sobotu se na trati Vintířov Liapor – Lomnice a zpět za celkem slušného počasí a účasti 27 závodníků a závodnic jela méně oblíbená časovka jednotlivců, započítávaná do seriálu Giro Chodov 2017 a zároveň také jako krajský přebor v této cyklistické disciplině. Nejrychlejší na trati byl Ondra Pávek (Sweep cycling), který s časem 21:52 se stal přeborníkem Karlovarského kraje v kategorii elite. V masters I je přeborníkem Tomáš Macán (TJ Plamen Chodov), v masters II Martin Kraus z Chodova, v masters III Pavel Berka (Pimus Sokolov) a v nově založené kategorii mužů nad 60 let se přeborníkem stal Jirka Nováček (Cykloteam Ostrov). Ženám kralovala Renata Grossová. Mistrem kraje v časovce žáků se stal David Goga (Profi Sport Cheb), kadetech David Vitner (TJ Plamen Chodov). Markéta Macánová (TJ Plamen Chodov) je přebornicí kraje v kategorii žákyň a Babora Stupková (Slávia KV) má krajský titul v kadetkách.

V neděli už to bylo o něčem jiném. Na start silničního závodu nastoupilo do prvního balíku 32 borců a ve druhém, který jel jeden okruh, bylo 16 závodníků, žáků, žákyň a žen. Za ideálního počasí letěl hlavní balík po trati průměrnou rychlostí 40 km/h a prim tu hráli junior Karel Tyrpekl, eliťáci O. Pávek, L. Fabišovský, M. Svatek a M. Kraus z kategorie masters II. Ve druhém startovním poli si nejlépe vedl starší žák David Goga (průměr přes 37 km/h) a mezi ženami a dívkami si to rozdávali R. Grossová, H. Juránková a M. Macánová. Mistry KV kraje v silničním závodě se nakonec stali: žákyně Markéta Macánová (TJ Plamen Chodov), žáci David Goga (Profi Sport Cheb), kadeti David Vitner (TJ Plamen Chodov), kadetky Heidy Juránková (X-team BaNo), junioři Karel Tyrpekl (Profi Sport Cheb), juniorky Veronika Kounovská (Cykloteam Ostrov), elite Ondřej Pávek (Sweep cycling), masters I Miroslav Brill (Team bike Březová), masters II Martin Kraus (Chodov), masters III Pavel Kněžický (i-trenink.com), masters IV Jiří Nováček (Cykloteam Ostrov) a ženy Renata Grossová (Sweepsport).

František Nádvorník, TJ Plamen Chodov

