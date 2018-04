David Zadák startuje v italském Nalles s elitou

David Zadák je letos prvoročák v kategorii do 23 let. Tento přechod v kategoriích je v životě závodníka asi nejdramatičtější. Z juniorské série se nezapočítávají žádné body UCI a startují společně s Elitou. Na start v Nalles se postaví 142 závodníků z 24 zemí! Z tohoto počtu je plných 86 kluků v kategorii do 23 let a 24 závodníků ročník 1999 jako David.

Protože nemá žádné body, startuje s č. 111. Na startu jsou zvučná jména Marotte, Temper, Fumic, Vogel, oba Flückigerové a z Čechů s č. 8 Jan Škarnitzl.

Tento první rok je velký úspěch zajet závod vůbec bez ztráty kola a s tak vysokým číslem se dostat třeba do první padesátky. A tak budu Davidovi držet palce (doufám i s Vámi).

— děda Josef Krs