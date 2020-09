Děti na kole řádily pod hradem

Krásný slunečný víkend nabitý závody začaly v sobotu již po 17-té Děti na kole. Pod chebským hradem se v areálu Krajinky postavilo na start postupně 75 malých závodníků na všem, co mělo dvě kola. Byla k vidění odrážedla, kola a dokonce i koloběžky. Sem tam ukápla slzička, nějaké ty odřeniny by se také našly, ale všichni si to užívali. Díky našim sponzorům si děti mohly mezi závody zařádit v nafukovacím hradě a všichni, co se postavili na start, dostali při vyhlášení tašku s cenami a letos i medaile doslova k „sežrání“.

Pořadatelé děkují všem sponzorůmm díky kterým je možné rozdávat dětskou radost:

město Che

Playmobil Cheb

prodejna OKAY Cheb

cykloservis SPORTFLORI

RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA – kancelář Májová

BOHEMIA WATER

prodejna a servis výpočetní techniky IT-SAFE

HF Czechforge Cheb

Závody provázel neúnavný moderátor Luboš Kapr.

Pořadatelé z TJ Triatlon Cheb děkují všem zúčastněným a těší se příští rok opět na shledanou.

Výsledky (PDF)

Fotografie: Tomáš Tomášek (Z4, M4, Z6, M6, Z8, M8 a MZ10), pořadatelé

Foto: Tomáš Tomášek