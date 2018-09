Innsbruck Káji Tyrpekla

Chebský závodník Karel Tyrpekl (SKC TUFO Prostějov) se jakožto český reprezentant v kategorii do 23 let zúčastnil závodu Mistrovství světa v silniční cyklistice v Innsbrucku. Připomeňme, že Karel je v této kategorii prvoročákem. Karel závod nedokončil, ale jak sám napsal na sociálních sítích, na trati ze sebe odevzdal vše, co odevzdat mohl: „Děkuji všem za neskutečnou podporu. Bohužel na světovou špičku U23 zatím nemám, ale s čistou duší mohu prohlásit, že co jsem v sobě měl, to jsem tam dnes nechal, a zkrátka to nestačilo. Zkušenost, motivace, zklamání z DNF, ale zážitek na celý život.“

Výsledky