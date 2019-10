Ani e-bike nestačil na ty nejlepší – Renault bike Lipová 2019

Závěrečný závod Chebského poháru v Lipové – Renault bike Lipová – se jel za téměř ideálních bajkerských podmínek – bláto, zima, louže a docela dlouhá trať, tedy přesně vše to, co dělá správné bajkování. Podle výsledků je vidět, že ani E-bike nestačil na ty nejlepší.

Děkujeme všem, co si našli cestu do Lipové, jak dospělí tak i děti, bylo to 48 téměř mrazuvzdorných závodníků a závodnic.

Pořadatelé také děkují sponzorům závodu – PRIMO CAR Cheb, obec Lipová. Velké díky také TJ Sokol Lipová za možnost očisty kol, Hospůdce Lipová za výborné občerstvení po závodě – to platí nejenom pro guláš, a Petru Moosovi za zpracování výsledků a prezentaci závodníků.

Chebský pohár 2019 skončil, celkové výsledky se zpracovávají a těšíme se na závěrečné vyhlášení.

Výsledky (PDF)

Fotografie J. Mühlbergera