Konec Gira Chodov i závodní sezony v Chodově

V neděli 29. 9. byl časovkou na Bílou vodu (výsledky) ukončen seriál měřených tréninků Giro Chodov 2019. V letošním roce se Giro protáhlo až do podzimu a celkem zahrnovalo 8 tréninků a závodů, z toho pět časovek a tři silniční měřené tréninky. Statistika Gira nám říká, že se celkem zúčastnilo 329 cyklistů, z toho 140 mladých silničářů do 18 let. Řekl bych, že je to pěkná vizitka Gira, zvláště účast mládeže je nadějí pro karlovarskou silniční cyklistiku. Bohužel chybí větší zastoupení dívek, žen a také juniorů.

Giro Chodov 2019 je za námi a my jako pořadatelé jsme rádi, že až na nějaké škrábance se obešlo bez zranění účastníků. Za to patří poděkování disciplinovaným závodníkům a hlavně všem pořadatelům, kteří zajišťovali na křižovatkách a nebezpečných úsecích bezproblémový průjezd cyklistů na vybraných tratích.

Když se v neděli spočítaly výsledky posledního závodu a zpracovala se konečná výsledková listina Gira Chodov 2019, vyšli vítězové ve všech vyhlášených věkových kategoriích, kteří zároveň museli splňovat podmínky určené propozicemi. Celkem bylo při závěrečném ceremoniálu v chodovském hotelu Nautilus oceněno 24 účastníků, kteří převzali z rukou Karla Macána, vedoucího cyklistického oddílu pořádající TJ Plamen Chodov, medaile a malou finanční odměnu.

Vítězi jednotlivých kategorií Gira Chodov 2019 jsou Vilém Šubrt, Viktorie Marinková, Alena Srogoňová (všichni Profi sport Cheb), Marek Švejdar, Martin Kraus, Helena Václavková (všichni TJ Plamen Chodov), David Vitner (RKCA), Tomáš Tvaroužek (Kome klub Kraslice), Ondřej Pávek (SportRaces Isaac Team), Tomáš Viktorin (Sokolov) a Jiří Nováček (Cykloteam Ostrov).

V Chodově byla pro pořádající jednotu v neděli ukončena závodní sezona a já ze svého postavení předsedy jednoty bych chtěl touto cestou poděkovat všem ochotným pořadatelům, týmu lidí, kteří všechny závody v Chodově připravovali, obzvláště pak Karlovi a Markétě Macánovým, Stáně Kubíkové, Evě Nádvorníkové, Bohuslavu Václavkovi, Pavle Jirovcové, ale také předsedovi CKK Pavlu Marešovi, který byl častým pomocníkem při chodovských závodech.

František Nádvorník, předseda TJ Plamen Chodov, z.s.