Jarní příprava a plány Davida Zadáka

Josef Krs 4. 3. 2017

David studuje sportovní gymnázium ve Vimperku a jezdí za „Česká spořitelna Specialized MTB Junior Team“. Za rok 2016 je v hodnocení UCI horských kol na 23. místě na světě.

Po tvrdé zimní přípravě odjel 11. 2. na týdenní soustředění silničářů do švýcarského Aigle. Ihned po návratu absolvoval desetidenní trénink na Mallorce, kde jezdil denně cca 140 km s nastoupanými 2000 m. Vrátil se 28. 2. a dne 2. 3. odjíždí s oddílem do Itálie. Tam se zúčastní tří závodů zařazených do kalendáře UCI. Jsou to 4. 3. Verona, 12. 3. Miláno a 19. 3. Řím. Pak ihned následuje soustředění v Toskánsku do 24. 3. a odjezd na další závod 25. 3. do francouzského Marseille.

Cílem všech těchto a dalších závodů je vyjetí bodů UCI pro nominaci na Mistrovství Evropy, které se koná na konci července v Turecku v Istanbulu a na Mistrovství světa, které se koná v září v Austrálii v Cairns. Tam zřejmě pojede, a to s otazníkem, pouze jeden junior.

K začínající sezóně 2017 držíme Davidovi palce, ať mu to jezdí a drží zdraví.

S pozdravem Josef Krs – děda