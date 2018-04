Karel Tyrpekl uspěl v Kyjově

ČSC • Český pohár na silnici – KALAS CUP 2018 – se v druhém dějství odehrál na trati v Kyjově, nejtěžší v celém seriálu. Devět okruhů s celkovým převýšením 3 tisíce metrů. V kategorii mužů se je vydalo zdolat 140 závodníků. O tempo se starali i Kristián Hynek (Topeak-Ergon) Jaroslav Kulhavý (Specialized Racing XC).

V celkovém pořadí obsadili první čtyři místa závodníci týmu Elkov Author (Matěj Zahálka, Jakub Otruba, Piotr Konwa a Michael Kukrle). Zahálka zároveň zůstává průběžně vedoucím závodníkem celého seriálu a navýšil svůj náskok, stejně jako Jakub Otruba v kategorii do 23 let (oba Elkov Author). Nejlepším nováčkem se stal Karel Tyrpekl (Pardus-Tufo Prostějov), když dlouho sekundoval svým zkušenějším kolegům, nakonec z toho bylo 21. místo v cíli a dres pro nejlepšího nováčka pelotonu: „Bylo to hodně těžké, profil je na poměr českého poháru opravdu extrémní. Byl to pro mě těžký závod a jsem rád, že jsem dosáhl na fialový dres. Předali jsme si ho s kolegou Tomášem Bártou, takže zůstává v týmu a naším cílem určitě bude ho udržet i v nadcházejících závodech.“

Zdroj: ČSC