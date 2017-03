KVSC se přejmenoval na CKK

Pavel Mareš 20. 3. 2017 Komentářů: 0 Rubrika: Aktuality Čtenářů: 37 Téma: CKK • kvsc

Vážení sportovní přátelé, na konferenci Karlovarského svazu cyklistiky, která se konala dne 10. 12. 2016 v Karlových Varech (usnesení), byly schváleny nové Stanovy (PDF) (zpracované dle aktuálního znění Občanského zákoníku), nové sídlo a název spolku sdružujícího cyklisty v Karlovarském kraji, který je jako krajský svaz členem Českého svazu cyklistiky a který je držitelem licence sportovní autority pro cyklistiku v Karlovarském kraji. Údaje spolku:

Nový název : Cyklistika Karlovarského kraje, z.s.

: Cyklistika Karlovarského kraje, z.s. Oficiální zkratka názvu : CKK

: CKK Nové sídlo : Sadov 92, 360 01 Sadov

: Sadov 92, 360 01 Sadov Webové stránky : www.cyklistikakk.cz

: www.cyklistikakk.cz Usnesení Konference a nové stanovy jsou uloženy na webu CKK

Začátkem března byly spuštěny internetové stránky CKK na adrese www.cyklistikakk.cz, na kterých najdete administrativní záležitosti krajské cyklistiky, pravidla, předpisy apod. Stránky jsou v současné době ve fázi zpracovávání obsahu a obsah jednotlivých rubrik je postupně doplňován.

Dále konference zvolila:

Výkonný výbor ve složení:

Pavel MAREŠ – předseda

Karel ČERNÝ – člen VV

Karel MACÁN – člen VV

Kontrolní komisi ve složení:

Petr FIALA

Zdeněk KUBÍK

Miloslav LUXÍK

Soutěž na návrh grafického loga CKK

V souvislosti s novým názvem spolku vypisuje VV CKK soutěž na návrh nového loga. Logo by mělo být jednoduché a výstižné, mělo by brát v úvahu, že spolek sdružuje všechny cyklistické disciplíny a mohlo by symbolizovat i příslušnost ke Karlovarskému kraji.

Návrhy, kresby a náčrty (stačí náměty – graficky bude zpracováno následně) posílejte do 15. 4. 2017 na adresu cyklopm@seznam.cz. Z došlých návrhů bude vybráno 10 nejzdařilejších, které budou zveřejněny na stránkách CKK / Bikeri a o vítězném návrhu rozhodnou návštěvníci těchto stránek.

Bývalé logo: