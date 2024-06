Na Blatenský vrch 2024 se vydali mladší i starší

Přes 30 závodníků se 25. května 2024 vydalo zdolat krušnohorské tratě o délce 38 km, 45 km a 71 km.

Na trati 38 km zvítězili: 1. Timm Šmehlík (do 14 let, PROFI SPORT Cheb), 2. Ferdinand Andreovský (do 14 let, PROFI SPORT Cheb), 3. Bonifác Berger (do 14 let, Cykloteam Ostrov). Mezi ženami trasu ovládla Kateřina Sloupová (TJ Plamen Chodov).

Trase na 45 km zvítězili: Aleš Trunschka (do 16 let, KL sport Most), následován zkušenými: 2. Michal Stránský (TJ Slavia Karlovy Vary), 3. Karel Krejčí (TJ Klášterec nad Ohří), 4. Oleg Huja. Mezi dívkami byla nejrychlejší Barbora Lepíková (do 16 let; Cykloteam Ostrov).

Královskou trasu na 71 km ovládl Karel Dušek (do 29 let; Kome Kraslice) přes Jakubem Šípkem (Cykloteam Ostrov) a Láďou Fabišovským (Cykloteam Ostrov).

Výsledky závodu Na Blatenský vrch 2024 (PDF)