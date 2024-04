Na závodech poháru UCI AC HEATING CUP se budou rozdávat body do žebříčku UCI

Když seriál závodů UCI AC HEATING CUP zahrnuje závody, které se pyšní zařazením do klasifikace Mezinárodní cyklistické unie (UCI), co to vlastně znamená?

Na závodech kategorie UCI se rozdávají body do žebříčku UCI dle pravidel MTB podle UCI, str. 92. Podle žebříčku UCI se např. provádí nominace na světové poháry atp. Proto na tyto závody směřují ti nejlepší závodníci. Žebříčky jsou dostupné zde.

Zdroj: Pravidla MTB dle UCI, str. 91 Závody kategorie UCI musí splňovat celou řadu požadavků – zázemí, trať (délka a čas okruhu), odměny atd.

Např. závod Horská kola Stupno jsou závod kategorie C2 (Class 2). I proto na tento závod přijedou světové hvězdy jako Ondřej Cink či Anne Terpstra.

Zdroj: Joy Cycling