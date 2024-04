Pohár Plzeňského kraje horských kol má nového bratříčka z kategorie UCI

Celoroční seriál závodů horských kol v Plzni, tj. Pohár Plzeňského kraje horských kol, letos zařadil vyšší rychlostní stupeň a pro cyklisty připravil velké novinky.

Historicky pohár známe jako PPK (Pohár Plzeňského kraje), PAL (Plzeňská amatérská liga), Chodovar Cup, Becker Cup, AC Heating Cup. A pro rok 2024 je situace ještě jiná:

Onen tradiční starý známý pohár, který se v roce 2023 jmenoval „AC HEATING CUP 2023 – Pohár Plzeňského kraje horských kol“ se pro rok 2024 jmenuje AC HEATING CUP PPK .

. A novinkou pro rok 2024 je seriál závodů pod návem UCI AC HEATING CUP.

AC HEATING CUP PPK

Seriál AC HEATING CUP PPK navazuje na loňský ročník a tím i na tradici Poháru Plzeňského kraje horských kol; webová stránka: ppk-hk.cz. Na závody se registruje přes web hynekmusil.cz. Bohužel jako loni, webové stránky jsou přesyceny reklamami. Závody jsou koncipovány jako amatérské pro všechny kategorie. Propozice závodů mají jednotný vzhled, závody mají jednotný časový rozpis.

UCI AC HEATING CUP

UCI AC HEATING CUP je seriál závodů, které svou úrovní spadají do některé z kategorií vypsaných Mezinárodní cyklistickou unií (UCI z fr. Union Cycliste Internationale). Do tohoto seriálu spadají původní závody Plzeňského poháru, a to Stupno, Stříbro a Aš, přidaly se Vimperk a nová lokalita Ústí nad Labem. Webová stránka: joycycling.cz. Na závody se registruje přes web hynekmusil.cz. První čtyři závody jsou ve víkendovém formátu, kdy bude čas na závodění i doprovodný program; poslední závod ve Vimperku proběhne během jednoho dne.