Plzeňská amatérská liga se přesune do Aše

Bikerky a bikeři, užívejte si letní čas, prázdniny a dovolené a pokud byste si chtěli udělat krásnou sportovní tečku na konci srpna, napište si do kalendáře velkým písmem datum 26. 8. a přijeďte do Aše na nový závod Velká cena Aše, který bude mimořádný v mnoha ohledech.

Tak zaprvé se bude konat na nově vystavěné trati na krásných flow-trailech vrcholku Háj, za druhé to bude poprvé, co se tradičně nabitý a bohatě obsazený pohár Plzeňského kraje pod tradičním názvem PAL Cup (nyní AC Heating Cup) podívá do Karlovarského kraje a za další to bude unikátní příležitost poměřit se a zazávodit si s mnohem větším balíkem jezdců, než na jaký jsme pod Krušnými horami zvyklí. Jistě nepřijedou všichni tradiční účastníci plzeňského poháru, někteří budou u moře, někteří ve větších horách atd., ale jistě na startovní čáře bude narváno.

Pokud se všechno to nej sejde, klapne počasí, pak se máme na co těšit. Závod je to prubířský a je součástí hned několika pohárů (AC Heating Cup, Pohár Peruna), tak nezapomeňte a vyrazte poslední srpnovou sobotu do Aše, uvidíte, že to bude stát za to!

