Závodní sezóna 2023 se brzy překlopí do druhé poloviny

Přátelé jednostopé zábavy, přejeme všem hezké léto a pokud vám slunko vypálilo díru do hlavy, připomínáme nadcházející cyklistické závody Poháru Peruna, do kterého se letos přidaly tradiční vybrané závody z Karlovarského kraje. Tak se pěkně koupejte, opalujte, houbařte, výletujte, odpočívejte ale nelenošte furt, bez tréninku to nejede. Kolu a všem kolem něho zdar!

Zbývající závody Poháru Peruna 2023