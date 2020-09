Finálový závod seriálu Gira Chodov a zároveň 22. ročník tradiční podzimní ultimátní prověrky fyzické odolnosti, to je časovka na Andělskou horu. Koná se na svatováclavské pondělí 28. září 2020. Zde jsou propozice (PDF). Nezapomeňte, že přihlášení na závod je výhradně předem do pátku 25. 9. 2020 do půlnoci na přes formulář. Platba startovného výhradně převodem na účet 218523285/0600 (platba musí být připsána do 26. 9. 2020 do půlnoci, do poznámky pro příjemce uveďte jméno účastníka).