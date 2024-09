Na sv. Václava 28. září se uskuteční 26. ročník silniční časovky jednotlivců, součásti seriálu Giro Chodov 2024, totiž časovky na Andělskou horu. Hlavním partnerem závodu je CUBE – Cyklosport RIK. Zde jsou propozice závodu (PDF).

Registrace předem je do soboty 27. 9. 2024 do 20 hod., viz formulář. Startovné se platí předem (viz propozice). Registrovat se i zaplatit ale můžete i na místě (o něco dražší).