Pozvánka na Park Bike Ostrov 2023

Holky a kluci,

už je to tady, pro někoho hurá, pro druhé škoda, zkrátka Pohár Peruna, který letos splynul s CKK Pohárem v MTB, je téměř u konce. Zbývá odjet poslední bodovaný závod, a to ten nejbarevnější. Zámecký park v Ostrově bude hostit 2. ročník a pokud klapne počasí, jaké je právě za okny, tak se máme na co těšit. Areál parku nabízí tradiční honičku pod stromy obsypanými podzimním listím, podél říčky Bystřice, mezi barokními kašnami a bazénky, párkrát se svezeme po zámeckých schodech a zakličkujeme si na protipovodňové hrázi. Není to žádné drsné XCO ani trať plná kořenů a kamenů, které jsme si mohli užívat po celý závodní rok. Je to přehledná, nezákeřná, bezpečná a rychlá trať pro každého, kdo to umí, i pro toho, kdo teprve se závoděním začíná. Její další výhodou a unikátností je i ta skutečnost, že fanoušci a doprovod na svého závodníka vidí po většinu celého závodu. V cíli na Vás čeká voňavý Pelantův páreček i něco domácího pečeného sladkého a než vypíšeme diplomy pro nejlepší jezdce dne, tak si můžete užít bike trialovou show mnohonásobného mistra světa Vaška Koláře.

Bude to hezká sobota, tak v sobotu 7. října se těšíme na všechny, které jsme potkávali celý rok od Aše po Klášterec.

Váš Cykloteam Ostrov