V sobotu dne 8. 12. 2018 ve 13:00 je sraz na trojúhelníku v Dolním Rychnově (před Dachdeckerem) za účelem zahájení poslední vyjižďky březovského oddílu Team Bike Březová. Zváni jsou všichni cyklisté. Trasa bude určena dle počasí (cca 1,5 až 2 hodiny), cíl je však jasný: hospoda na Kamenici. Kdo nezná, měl by poznat, stojí to za to. Chodovar. V hospodě se uskuteční posezení s přáteli.