Pozvánka na úterní silniční trénink 13. 6. 2017

Radovan Fišer 12. 6. 2017 Komentářů: 0 Rubrika: Trénink, tipy a návody Čtenářů: 23 Téma: tréninky

V úterý má být jasno, beze srážek, takže v 16:30 vyrazíme na trénink ze Sokolova od polikliniky / gymnázia.

Trasa: kolem Jesenice, tréninkový motiv převážně kopce na 2-3 minuty v 6 opakováních takto:

Šabina (1. RZ), v Kynšperku doleva a kopeček na Kolovou (2. RZ), na hlavní doprava a na kruháči doleva na Mokřinu, v Mokřině doprava do Lipoltova a tam doleva do kopečka k hlavní (3.RZ), kousek po hlavní a doleva na Okrouhlou, ze Stebnice do Lipové (4. RZ), pak na Cheb, ale bude smyčka přes Loretu, kde bude 5. RZ. Poslední 6. úsek bude přes Šlapany, kolem Chebu jižním obchvatem, Podhrad, Y-ka, Nebanice, Kynšperk a po stezce domů.

Mezi úseky volně, zjet se, zregenerovat, připravit se na dalsi „šrot“.