Druhý díl seriálu měřených tréninků Giro Chodov se uskuteční v neděli 7. června 2020. Zde jsou propozice (PDF). Na závod se musíte přihlásit dopředu přes tento formulář, a to nejpozději do půlnoci středy 3. června 2020. Platbu pošlete na bankovní účet, aby přišla nejpozději v pátek (viz propozice).