Traťový rekord na Andělce 2018 překonal Ladislav Fabišovský st.

Jelikož v posledních dnech se silničáři pustili do kompletní „opravy“ silnice, provedli nástřik asfaltu a na to naházeli štěrk, nepředpokládali jsme překonání rekordů. Ale přece se tak stalo a v kategorii mužů nad 60 let jsme vyplatili odměnu 500 Kč Ladislavu Fabišovskému (19 min 41 vteřin, Koruna pralines) za překonání loni nastoleného času Jirkou Nováčkem ((21:32, Cykloteam Ostrov). Na volbu kola zle doplatil Michal Stránský (Čočkyn), když se po zhlédnutí trati den před závodem rozhodl, že pojede na biku a silničáři to ještě téhož dne odpoledne zametli.

V ostatních kategoriích se dosažené časy zhoršily (viz výsledky 2017), ale na bednu většinou vystupovaly známé tváře z minulých ročníků: Karel Macán, Markéta Macánová, David Vitner, Ladislav Fabišovský, Martin Kraus, Tomáš Viktorin atd. (viz výsledky 2018).

Pokračování článku najdete na webu Plamen Chodov »

Výsledky Časovky na Andělskou horu 2018 (PDF)

Foto: PROFI SPORT Cheb