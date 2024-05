V Chodově bude tuto sobotu zahálena závodní sezóna roku 2024

V neděli 21. 4. 2024 zahájíme cyklistickou sezónu v Chodově klasickou časovkou ze St. Chodovské do Tatrovic (časovka byla kvůli počasí zrušena).

Jedná se o měřený trénink, který bude součástí seriálu Giro Chodov (propozice Gira v PDF) a Poháru CKK.

Další závod bude hned za týden 28. 4. 2024 a to úplně nový závod XC horských kol v SHORT Tracku v nové lokalitě ve středu města, kde by měl být i doprovodný program a párek v rohlíku, nebo palačinka v ceně startovného. Viz propozice (PDF)

Pak už v květnu budeme pořádat sérii měřených tréninků do Gira a Poháru CKK; Kolem Šindelové (PDF) a Na Blatenský vrch (PDF) na nové trati, viz propozice pod uvedenými odkazy.

V červnu bude tradiční závod XC Chodovský bike na klasické trati u Vintířovského potoka. Do Gira by se také měla počítat, po dohodě s L. Killingerem časovka ligy masters, kde bude umožněn start i mládeži od st. žáků. Časovka by se měla uskutečnit 22. 6. 2024 a největší pravděpodobností na uzavřené trati Lomnice – Liapor Vintířov a zpět. Propozice budou vyvěšeny na webu plamenchodov.cz, jakmile budou k dispozici.

Dalším klasickým závodem bude 31. 8. 2024 Chodovský bikemaraton. Tentokrát ve výjimečném letním termínu, jelikož město Chodov na zářijový termín chystá velikou oslavu vzniku města a v ten den bude probíhat ve městě tolik akcí a bude přeplněné návštěvníky, takže bychom se v tom chaosu s naším závodem ztratili. Na závěr sezóny uspořádáme klasickou časovku Na Andělskou horu (PDF), kde po závodu proběhne celkové vyhodnocení Gira Chodov 2024.

Tak to jsou závody a měřené tréninky, které nabízíme široké cyklistické veřejnosti k účasti na nich, sledujte náš web, Facebook a přihlašujte se. Velmi se těšíme, že se opět po nějaké době potkáme.

F. Nádvorník, předseda TJ Plamen Chodov, z.s.