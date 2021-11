Vyhlášení pohárů bude 6. listopadu v Papírně

Slavnostní vyhlášení celoročních soutěží – Chebského poháru a Poháru Karlovarského kraje v triatlonu se tradičně odehrává v chebské Papírně.

Standa Cabal uvedl: „Takže ofiko výsledky jsou zpracované, termín vyhlášení je taky jasný – sobota 6. 11. 2021 v Papírně. Věříme, že nám do toho ministerstvo nehodí vidle. Pro ty, co se umístili a mohou i něco dostat, zveřejňujeme seznam vyhlašovaných, aby mohli dorazit. Byl to zase trochu divný ročník, takže jsme přimhouřili vobě voči a vyhlásíme i ty co odjeli alespoň dva závody. Držte se a v Papírně na viděnou.“

Program: