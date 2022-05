Jak se jelo Na Blatenský vrch 2022? Vyhrál Ladislav Fabišovský

Dne 22. května 2022 se v rámci Giro Chodov uskutečnil závod Na Blatenský vrch.

Reportáž ze závodu sepsal Tomáš Tvaroužek: „Start byl poklidnej a v pohodě se jelo až na Vřesovou. Už před startem říkal Michal, že tam už by to mohl zkusit urvat a nedlouho poté k tomu skutečně došlo. Takže první díru už jsme lepili u odbočky na Mezihorskou a nutno dodat, že nezalepili.“ A pár slov přidal za čelo závodu i Michal Dvořák: „Fába se poprvé ozval na konci sjezdu do Nejdku, kde to vzal na hraně a nebýt kolony aut v Nejdku, mohlo to být zajímavé. Pak už si mě jen pohlídal, abych nenastoupil v nejprudší stojce, a ke konci Plazivce si mě a Jirku zpracoval tak, aby nám pak nadělil parádním nástupem 15 s.“

Výsledky – Na Blatenský vrch 2022 (PDF)

Foto: Radek Bureš

