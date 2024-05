Petr Fiala vítězí na závodě Sudety Tour 2024

Petr Fiala (Integray L27 Cycling team) vyhrál silniční závod Sudety Tour, jenž se konal dne 18. 5. 2024 v regionu Broumovska a Adršpašska se zajížďkou do polského Radkówa (viz výsledky (PDF)). Petr jel trasu 171 km na s převýšením 2 028 m (viz mapa). Závod byl součástí série RoadCup a Extraligy Masters. Podívejte se na fotoreportáž ze závodu »

Pokud Vás zajímá více o týmu, v němž Petr působí nejen jako závodník, přečtěte si rozhovor s šéfem týmu Michalem Kollertem: „[Naše] správné označení je špičkoví výkonnostní amatéři s profesionálním přístupem. Pořád máme kromě kola práci nebo prostě další činnost, která řeší naše finanční zajištění, abychom na cyklistice nebyli závislí. (…) Zapojuji i další lidi: Petra Fialu, který ukázal mimořádnou kvalitu jako závodník, a má mnohem větší úlohu i mimo sportovní stránku. Vybírá sportovní program, komunikuje se závodníky.“



Foto: RoadCycling.cz – Josef Vaishar

Foto: DEKOM System Sudety Tour