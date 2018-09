Rozhovor s Jaroslavem Kulhavým na Sport.cz

V deníku Sport vyšel rozhovor s Jaroslavem Kulhavým:

Je šampionát i bitvou o plnění vašich sponzorských smluv na další rok?

Sezóna nebyla dobrá a cyklistika je tvrdý byznys. Vybudoval jsem si jméno. Ale i tak je potřeba dosahovat určitých výsledků jinak se to promítne na podmínkách. Nicméně ve svém věku neřeším už tolik peníze, ale chci si na kole užívat a mít odpovídající program. Je to především o pocitu sportovce, který chce za tvrdě odvedenou práci v tréninku a s tím spojené odříkání v běžném životě výsledky. Smysluplné výsledky, které nyní nepřicházely. To se musí změnit, jinak to mi nedává smysl a raději budu dělat sport čistě pro radost a své úsilí přesunu jinam. Ještě ale cítím, že ten čas není teď.

