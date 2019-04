Startuje 25. ročník Chebského poháru

Slunce vytáhlo i staré pardály od pece… a Standa s Romanem poslali propozice jak na časovku na Zelenou horu (PDF), tak na celý 25. ročník Chebského poháru (plakát, pravidla).

Standa Cabal komentuje: „25. ročník poháru je trochu okleštěný, my tímto vyzýváme všechny, kdo neví co s volným časem a chtějí udělat něco pro druhé, aby to zkusili a udělali nějaký závod.“

Ano, pozorný čtenář si všimne, že v Chebském poháru chybí závod Kynžvartský podzim.

Z pravidel (PDF) vypichujeme:

Z celkového počtu 6 závodů se nezapočítávají do závěrečného bodování 2 nejhorší výsledky.

Každému závodníkovi, který dokončí závod Antal bike, bude připsána bonifikace 10 bodů do závěrečného bodování.

Na všechny se těší pořadatelé z TRI Cheb.